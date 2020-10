A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) diz que há escolas com casos positivos de Covid-19 em que os alunos entram em quarentena, enquanto que os professores, “sem realizarem qualquer teste, mantêm a atividade presencial com outras turmas”. Num levantamento próprio, a federação representativa dos docentes contabiliza que 332 escolas têm ou já tiveram casos positivos. Ao Observador, o Ministério da Educação remete para os números divulgados pela DGS (28 escolas, com 175 casos confirmados) e diz que são as autoridades de saúde que “definem as medidas a aplicar” quando é detetado um caso de infeção.

A Fenprof atualizou a lista de escolas em que diz ter confirmado casos de Covid-19: são agora 332. Em comunicado, a federação acusa o Ministério da Educação de “esconder a informação solicitada” e critica que os procedimentos continuem “a variar muito de escola para escola” e que os “testes continuem a não ser opção generalizada“.

Na contabilização da federação, “em pouco mais de uma semana”, o número de escolas com casos positivos, identificados “quase triplicou, ultrapassando já as 320”. “Há, ainda, um número significativo em fase de confirmação, na sequência de informações que, constantemente, estão a chegar.” A 9 de outubro tinham sido contabilizadas pela Fenprof 140 escolas com casos positivos, valor que subiu para os 272 na última quinta-feira. Estes valores referem-se às escolas que têm ou já tiveram casos de infeção na contabilização da Fenprof (não se referem aos casos ativos).

Ao Observador, o Ministério da Educação remeteu para a contabilização já feita pela DGS, que, a 9 de outubro, disse existirem 28 escolas com surtos e 175 casos confirmados. Já na conferência de imprensa desta segunda-feira, a diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse que “não se encontrou nenhuma relação entre essa abertura das escolas e o aumento do número de casos”: “Primeiro, porque o número de casos nas escolas é relativamente limitado — muitas vezes são casos isolados, pensa-se que a maior parte das vezes foram contraídos na comunidade e não ao contrário, não são os alunos que levam [depois] para a comunidade”.

Mas a Fenprof considera que para o “aumento de casos nas escolas” contribui “a não realização de testes na maior parte das escolas em que são detetados casos positivos”. E aponta que estão a ser adotados procedimentos “contrários às recomendações da Direção-Geral da Saúde” que “fazem aumentar, ainda mais, o risco”. “Há escolas (EB 2.3 e secundárias) em que as turmas entram em período de quarentena, mas os seus professores, sem realizarem qualquer teste, mantêm atividade presencial com outras turmas“. Ao Observador, o Ministério da Educação remete para o referencial feito pela DGS para as escolas, com os procedimentos a adotar nestes casos, e diz que são “as autoridades de saúde que definem as medidas a aplicar” quando é detetado um caso positivo.

Além disso, a Fenprof critica que o processo de avaliação de desempenho implique a deslocação de “milhares de professores” às escolas para observarem as aulas de outros docentes para efeitos de avaliação e pede que seja criado um procedimento “excecional”. O procedimento atual, considera, “obriga a deslocações, entrada de estranhos ao espaço escolar e multiplicação de contactos em salas de aula, a maior parte já sem respeitar o distanciamento necessário, devendo, neste período em que se impõem fortes restrições, ser definido um procedimento de caráter excecional que garanta, ao docente em avaliação, que não será penalizado”.

A Fenprof já pediu ao Ministério da Educação a lista atualizada de escolas com casos positivos, mas não obteve resposta. Por isso, garante que “recorrerá aos tribunais para, através dos meios legais existentes, obrigar o Ministério da Educação a disponibilizar aquela informação”.

Sobre o regresso às escolas após 10 dias de isolamento, sem qualquer teste, apenas com uma declaração médica, a Fenprof diz que tem “confiança nos médicos, que, certamente, serão rigorosos na apreciação que farão e recusarão ser elementos facilitadores da propagação da Covid-19″.

Veja aqui a lista da Fenprof.