O mau tempo devido à depressão Bárbara provocou, até ao momento, 654 ocorrências e levou à mobilização de cerca de 2.200 operacionais.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo ministro da Administração Interna, após uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Eduardo Cabrita indicou ainda que o período de maior risco esta terça-feira será entre o meio-dia e as 18h.

“Até ao momento não temos ocorrências particularmente graves a registar”, disse ainda Eduardo Cabrita, apelando à prevenção por parte dos cidadãos até às 18h.

O responsável pela pasta da Administração Interna adiantou ainda que esta segunda-feira foram enviados mais de sete milhões de SMS, no âmbito do mecanismo de alerta de emergência dirigida às populações. Estas mensagens foram recebidas “em todos os aparelhos que estavam durante a tarde de ontem nas regiões do país” abrangidas pelo estado de alerta vermelho emitido pelo IPMA, esta segunda-feira, para 8 distritos “fundamentalmente” do centro e sul de Portugal Continental.