O piloto português Miguel Oliveira (KTM) ambiciona “melhorar definitivamente o resultado” no Grande Prémio de Teruel de MotoGP, em Espanha, comparativamente com o 16.º lugar conseguido no domingo.

Para esta 11.ª corrida da temporada, outra vez no circuito Motorland, de Aragão, Miguel Oliveira sabe que esse objetivo “é claro”.

“Precisamos de um par de dias para refletir e tentar encontrar soluções para a segunda prova [consecutiva] neste circuito”, disse o piloto de Almada, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.

Com 10 corridas já disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do campeonato, com 69 pontos, depois de, na ronda anterior, ter ficado de fora dos lugares pontuáveis devido a dificuldades de afinação da sua KTM, de forma a colocar os pneus à temperatura ideal de utilização.

Depois da prova do próximo domingo, o campeonato para uma semana, regressando para as três rondas finais, duas em Valência e o GP de Portugal, no Algarve, em 22 de novembro.