É um dia especial para a NASA. A agência espacial norte-americana prepara-se para recolher pela primeira vez uma amostra num asteroide — Bennu, avaliado em 670 milhões de dólares (o equivalente a 571 milhões de euros) que dentro de 150 anos pode vir a colidir com o planeta; e que pode desvendar a origem da vida na Terra.

O momento “toca e foge” da missão da sonda OSIRIS-REx — aquele em que um braço da nave é esticado até à superfície do asteroide para recolher 60 gramas de regolito — está agendada para as 23h12 de Portugal Continental. A emissão da NASA em direto da sala de controlo arranca mais cedo, às 22h, e pode ser seguido minuto a minuto neste artigo do Observador.

A Rádio Observador também está a acompanhar esta missão em direto, com comentários de Paulo Gil, investigador e professor no Instituto Superior Técnico na área da engenharia aeroespacial, e Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Pode ouvir a emissão aqui.

Em busca da origem da vida num fóssil espacial

A nave acionou o o espectrómetro de emissão térmica, que já começou a reunir dados sobre a temperatura da superfície e sobre a composição mineral do asteroide. Além disso, as câmaras do OSIRIS-REx já estão a reunir imagens do asteroide para, comparando com um catálogo de fotografias incorporado na nave, identificarem características do solo e determinarem automaticamente a localização do veículo.

I'm on my way… slowly but surely. My next major activity isn't for another hour and a half, but in the meantime I'll be taking lots of NFT images to make sure I'm on the right path. Hang tight, I'll keep you updated during my journey #ToBennuAndBack! pic.twitter.com/jELuNfQ876 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

OSIRIS-REx partiu da Terra a 18 de setembro de 2016 e chegou a Bennu, a 32 milhões de quilómetros do planeta, a 3 de dezembro de 2018. Passados quase dois anos, deve fazer uma complexa aproximação ao asteroide para recolher uma amostra em Nightingale, uma cratera com 20 metros de diâmetro perto do pólo norte.

Por estar numa região tão fria do asteroide, as rochas ricas em carbono de Bennu devem estar bem preservadas — um ponto a favor para quem quer estudar o que existe num corpo celeste que testemunha os primórdios do Sistema Solar. Além disso, como a cratera é recente, o regolito foi recentemente exposto e pouco modificado pelas radiações e impactos de outros corpos celestes. É a amostra mais imaculada que se pode obter no asteroide.

Para a recolher, quando o braço da nave estiver em contacto com o asteroide, é expulso um feixe de azoto que levanta partículas de regolito com menos de dois centímetros. Ao fim de cinco segundos, o OSIRIS-REx afasta-se ligeiramente do asteroide, mas continuará nas proximidades do Bennu para o caso de ser necessária uma nova recolha.

A nave vai utilizar imagens para perceber se adquiriu a amostra necessária. No caso de falha na tentativa de amostragem, o OSIRIES-REx reaproximar-se-á do asteroide para outra tentativa. A bordo da nave está azoto suficiente para três tentativas de amostragem. Uma vez completada a operação, a tampa da cápsula de retorno é fechada com a amostra no interior e a nave começa a viagem de regresso a casa.

O interesse em Bennu também está relacionado com a órbita do asteroide. Bennu é um Objeto Próximo à Terra cuja órbita cruza com a do planeta, podendo colidir com ele nos próximos tempos. O estudo deste asteroide permite enriquecer as investigações em torno da possibilidade de desviar estes corpos celestes e evitar eventos catastróficos.

Say cheese ???? just took my first pic of Bennu for NFT navigation guidance. I'll compare it to an onboard image catalog and look for familiar boulders to make sure I'm going in the right direction ↘️ #ToBennuAndBack pic.twitter.com/xAGslaAPns — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Esta é uma aventura que o Japão já cumpriu com sucesso uma vez e que está prestes a executar pela segunda. Em junho de 2010, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) conseguiu trazer de regresso a casa uma amostra com menos de um grama de pó asteroidal vindo do asteroide Itokawa. Agora, a missão Hayabusa 2 também está a caminho da Terra com uma amostra do asteroide Ryugu.

Ainda esta terça-feira, a equipa da missão Hayabusa 2 deixou uma mensagem de encorajamento para os milhares de cientistas envolvidos na missão da NASA. “Uma nova porta abre-se para a exploração do Sistema Solar. A equipa OREx deve ser capaz de alcançar grandes resultados com decisões certas e controlo requintado. Fiquem em segurança e boa sorte”, escreveu Yuichi Tsuda, o gestor de projeto, no Twitter.

A message to the @OSIRISREx team from our Project Manager, Yuichi Tsuda: Tomorrow, a new door opens for Solar System exploration. The OREx team should be able to achieve great results with the right decisions and exquisite control. Keep safe, and Godspeed! — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) October 20, 2020

A reta final da missão OSIRIS-REx, passo a passo

Pode seguir na lista aqui em baixo tudo o que vai acontecer ao longo do momento central da missão OSIRIS-REx. Em itálico estão os passos que já foram cumpridos.

A quatro horas e 48 minutos da recolha, a nave OSIRIS-REx vai girar para apontar os propulsores na posição adequada à manobra de escape da órbita do asteroide Bennu.

Vinte e sete minutos mais tarde, são disparados os propulsores do Sistema de Controlo de Atitude, que orienta o veículo e que, uma vez acionado, permite-lhe sair da órbita mais estável em que está atualmente, a cerca de um quilómetro do asteroide.

Quatro horas e dois minutos antes da operação, o braço que recolhe as amostras — TAGSAM (acrónimo da expressão em inglês para “Mecanismo de Aquisição de Amostras Toca-e-Foge”) — é lentamente esticado para a posição correta.

Alrighty, my TAGSAM arm is fully extended and ready to reach for that sample ????#ToBennuAndBack pic.twitter.com/a1NeiaPjDu — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

A três horas e 29 minutos da recolha, a nave executa uma segunda rotação que permite apontar as câmaras de navegação para o Bennu. Estas câmaras vão recolher imagens do asteroide, que serão utilizadas pelo sistema de navegação.

Trinta e três minutos depois, as câmaras começam a captar as fotografias. A OSIRIS-REx vai utilizar estas imagens com um catálogo de fotografias incorporado na nave, permitindo identificar características e determinar automaticamente a localização do veículo.

Duas horas e 21 minutos antes da recolha, o espectrómetro de emissão térmica começa a reunir dados sobre a temperatura da superfície e sobre a composição mineral do asteroide.

Big wheel keep on turnin'

Proud thrusters keep on burnin'

Rollin', rollin', rollin' on to Bennu

Rollin', rollin', rollin' on to Bennu ???? pic.twitter.com/dXpUoWERsD — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

A quarenta e três minutos da operação, a OSIRIS-REx roda mais uma vez para apontar o braço e a câmara de navegação para a superfície do asteroide. Esta será a orientação final da nave.

Sete minutos mais tarde, os painéis solares da nave espacial rodam para ficarem com uma configuração em forma de “Y”, apontados para o Sol e afastados da superfície do Bennu. Este processo demora 10 minutos.

Quando faltarem 31 minutos para a recolha, um dos complexos fotográficos da nave espacial — a OCAMS, um conjunto de três câmaras — começam a filmar e a fotografar toda a operação de aproximação ao asteroide.

Aos vinte e três minutos para a operação, o sistema de navegação prevê qual será a posição e a velocidade do OSIRIS-REx no Checkpoint — o momento em que a nave passa a fazer isso autonomamente, antes de ajustar a sua trajetória em direção à terceira manobra. Depois, o sistema ajusta os propulsores para a localização escolhida para a recolha.

Um minuto mais tarde, são acionados durante 66 segundos os propulsores do sistema de controlo de atitude para executar a manobra orbital de Checkpoint, que colocará a nave espacial numa trajetória descendente, em direção à superfície do Bennu.

A onze minutos da recolha, repete-se o procedimento para a manobra orbital de Matchpoint —o momento em que a nave espacial adota o mesmo movimento de rotação que o asteroide para pairar em concordância com a superfície dele. Acontece diretamente acima do local da recolha da amostra.

Nove minutos antes da operação, o sistema de navegação calcula a posição e a velocidade do OSIRIS-REx para prever onde fica o local onde vai acontecer a recolha da amostra.

A um minuto do momento da recolha, a nave espacial está a apenas cinco metros da superfície do asteroide. O sistema de navegação prevê novamente a localização do sítio da recolha. Depois de comparar com um mapa de risco, decide sozinho — isto é, sem precisar de esperar por ordens da sala de controlo, se deve ou não continuar para concretizar a missão.

Chegou o momento T=0. O OSIRIS-REx entra em contacto com a superfície do asteroide Bennu e, durante 10 segundos, ejeta azoto pressurizado em direção a ela e suga as poeiras que se levantam. Trinta e um segundos depois do primeiro contacto, a nave espacial afasta-se e o braço retrai para a posição de descanso.