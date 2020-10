A depressão Bárbara provocou 1.358 ocorrências até às 19h desta terça-feira, de acordo com a Proteção Civil. Faro, Lisboa e Setúbal foram os distritos mais afetados por inundações, quedas de árvores e estruturas.

Nas redes sociais registaram-se ao longo do dia muitas imagens do temporal, desde quedas de árvores em Setúbal (que danificaram um carro), Lisboa e Tavira a inundações em Portalegre, Coruche e Setúbal. Nesta fotogaleria mostramos como é que depressão Bárbara fustigou Portugal, principalmente a zona sul do país.

Também circularam alguns vídeos que dão conta do mau tempo, como este que mostra a intensidade do vento em Loulé.