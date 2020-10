Os seis concelhos onde a Covid-19 mais aumentou. Ficam todos junto ao Porto e separados por pouco mais de 100 km

Abaixo de Penafiel surge Lousada, também do distrito do Porto, com um aumento de 28,2% no número de casos de infeção pelo novo coronavírus. Os valores registados pelas autoridades de saúde evoluíram de 660 na semana passada para 919 na última segunda-feira, comprovam o boletim da DGS, que atualiza estes dados todas as segundas-feiras.

Neste momento, Lousada regista assim 19,40 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada mil habitantes. É a segunda maior proporção entre os concelhos com maior número de casos em Portugal, ultrapassado apenas por Paços de Ferreira, com uma diferença de 3,75 casos por mil habitantes.

Paredes