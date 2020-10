A incubadora e aceleradora portuguesa Bright Pixel faz parte do novo consórcio europeu Reach, que visa apoiar startups com soluções baseadas em dados, potenciando o desenvolvimento, acesso a financiamento e comercialização de produtos. Os projetos apoiados terão um incentivo financeiro que pode ir até 120 mil euros por startup.

Este consórcio europeu terá uma duração de três anos e meio e três períodos de candidatura, sendo que o primeiro deverá em meados de novembro. O programa de aceleração destas startups divide-se em dois grandes grupos de parceiros, distribuídos por nove países, dura 11 meses e tem quatro etapas. A portuguesa Bright Pixel faz parte das entidades responsáveis pelas vertentes de incubação e de aceleração.

Ao participarmos neste novo consórcio europeu estaremos envolvidos na seleção das startups e no seu respetivo acompanhamento, em termos de validação do produto, estratégia de go-to-market e angariação de fundos, colocando o nosso know-how à disposição. Paralelamente, estará também sob a nossa alçada a ampliação da rede de fornecedores de dados e de hubs de inovação digital, de modo a disponibilizar às startups mais desafios e conjuntos de dados a partir dos quais possam trabalhar”, explica em comunicado Benjamin Júnior, membro do board da Bright Pixel.