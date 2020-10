No top 10 do ranking “Best Global Brands”, da consultora norte-americana Interbrand, figuram dois fabricantes de automóveis. A Toyota surge em primeiro lugar, ao ocupar a 7.ª posição da tabela, e a Mercedes posiciona-se logo a seguir, no 8.º posto, o que faz dela a única empresa europeia a figurar entre as 10 primeiras com um valor de marca estimado em 49,268 mil milhões de dólares.

O estudo “Best Global Brands” realiza-se desde 1999, analisando os candidatos de acordo com três critérios: desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, papel da marca no processo de decisão de compra e força da marca na garantia de lucros corporativos futuros.

Em comunicado, a Mercedes congratulou-se com o facto de ser, “mais uma vez, reconhecida como uma das marcas mais desejadas do mundo” e realça que “este momento, marcado pela pandemia Covid-19, prova claramente que as marcas de sucesso são mais duradouras do que nunca, mesmo em tempos turbulentos”.

Apenas mais 13 fabricantes integram o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Interbrand, sendo que a Tesla faz a sua estreia nesta tabela. Confira na galeria em que lugar se encontram, qual o valor estimado e quanto sobem ou descem.