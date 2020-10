O futebolista Serge Gnabry, do Bayern Munique, está infetado com o novo coronavírus e vai ficar em quarentena domiciliária, pelo que perderá o desafio de quarta-feira com o Atlético de Madrid, na estreia da Liga dos Campeões.

O detentor do título europeu, conquistado em Lisboa, vê-se privado do internacional alemão, extremo de 25 anos, que está assintomático e, segundo o clube, “está bem”.

Este é o primeiro caso positivo da equipa de Hansi Flick e o segundo entre os internacionais alemães, depois do médio Ilkay Gundogan, do Manchester City, no fim de setembro.

O Bayern Munique conquistou na época passada a ‘tripla’, pois ao título de campeão europeu juntou o de vencedor do campeonato alemão, bem como o da Taça da Alemanha.