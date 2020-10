A União Europeia (UE) lançou a sua primeira emissão de dívida para financiar o programa europeu de auxílio ao desemprego (SURE), que captou 17.000 milhões de euros e teve uma procura recorde de 233.000 milhões.

“Estou muito satisfeito com o êxito da emissão das nossas obrigações sociais e com interesse avassalador”, afirmou o comissário europeu para o Orçamento, Johannes Hahn, numa mensagem na rede social Twitter, salientando que este é a maior emissão de dívida “na história da UE”.

#SUREBonds: Very glad about today’s successful issuance of our #socialbonds and the overwhelming interest. It is the highest amount ever borrowed in #EU’s history and a vote of confidence in the #EU as issuer and borrower! More info ▶️ https://t.co/IhUqWHEzd0 1/2

