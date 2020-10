Boletim DGS. Segundo pior dia de sempre. É a quinta vez que se passa os 2 mil novos casos

16 mortes, mais de metade com mais de 80 anos

Nas últimas 24 horas, registaram-se também 16 mortes associadas à infeção do vírus da Covid-19 em Portugal, metade registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

As vítimas mortais têm todas acima dos 60 anos de idade: 3 homens e 8 mulheres tinham mais de 80 anos, 1 homem e 3 mulheres estavam na faixa etária dos 70 as 79 anos e 1 homem tinha entre os 60 e os 69 anos de idade.