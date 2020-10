Paredes é um dos seis concelhos no Porto com mais casos de Covid-19 e onde mais aumentou o número de novas infeções pelo novo coronavírus na última semana, de 12 a 19 de outubro. Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes, ordenou, por isso, esta quarta-feira, em despacho, várias medidas para conter a propagação da pandemia no município — entram em vigor já esta quinta-feira.

A hora de encerramento de cafés, pastelarias e similares passa a ter como limite as 22h. E nos restaurantes, a partir das 22h, fica excluído o acesso ao público para novas admissões e o encerramento é agora às 23h.

No mesmo documento, o autarca determinou o cancelamento de “todos os eventos públicos de natureza cultural e artística” e a suspensão da “Feira Franca de Paredes”, que tem lugar no primeiro e no terceiro domingo de cada mês.

A vigência destas regras mantêm-se, segundo a autarquia da Paredes, “até ao fim da declaração de situação de calamidade no território”.