O parlamento moçambicano debate esta quarta-feira o balanço do estado de emergência que vigorou entre 08 de agosto e 06 de setembro do ano em curso, no âmbito da prevenção de covid-19, refere em nota o parlamento.

A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, vai fazer a apresentação do balanço em nome do Presidente da República, Filipe Nyusi.

Na sessão, as comissões parlamentares vão apresentar os seus pareceres ao documento que será apresentado por Helena Kida e o mesmo será submetido a debate pelos deputados da Assembleia da República (AR).

Moçambique esteve em estado de emergência durante cinco meses – correspondentes a um estado de emergência, três prorrogações e mais um estado de emergência – no quadro das medidas de prevenção do novo Coronavírus.

No dia 07 de setembro entrou para a fase de calamidade pública por tempo indeterminado, que prevê a retoma fase das atividades económicas e sociais.

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos por Covid-19, elevando o total de mortes para 78, num dia em que o número de casos subiu para 11.190, anunciou o Ministério da Saúde.

As três vítimas, com 49, 74 e 70 anos, são de nacionalidade moçambicana e perderam a vida “após o agravamento do seu estado clínico, durante o período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo”, refere-se no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.