Um surto de Covid-19 com origem num ginásio de Évora, já com 33 pessoas infetadas, fez aumentar os casos ativos no concelho para mais de uma centena, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da câmara municipal.

“O aumento de casos que se tem verificado nos últimos dias” está relacionado com “o surto do ginásio, que, com dados de ontem [terça-feira], tem 33 casos”, indicou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

Segundo o autarca, o surto no ginásio, que foi detetado em meados deste mês, “ainda está em investigação” pela Autoridade de Saúde Pública, pelo que “é previsível que possa vir a aumentar ainda” o número de casos “nos próximos dias”.

“Continuando a realização de testes” a contactos dos utilizadores do ginásio, “é provável que ainda apareçam mais alguns casos”, assinalou, adiantando que, deste surto, está “uma pessoa internada em enfermaria” no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Pinto de Sá realçou que os 33 casos de Covid-19 do surto com origem no ginásio são de “utilizadores, contactos e familiares”, notando que, “face à idade da maioria” dos infetados, a situação “não oferece no imediato grande preocupação”.

Quanto aos outros dois surto anteriormente detetados no concelho, nomeadamente no Comando Territorial de Évora da GNR e num lar ilegal, o presidente do município indicou que estes “estão controlados e em resolução”, sem adiantar dados concretos.

Também têm surgido casos de Covid-19 “pontuais” nas escolas e noutros locais do concelho, mas “não existe contágio comunitário”, acrescentou.

O autarca destacou ainda que o concelho de Évora registou, na terça-feira, o “máximo de ativos” desde o início da pandemia, com 104 casos.

Portugal contabiliza pelo menos 2.213 mortos associados à covid-19 em 103.736 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).