Fernando Leal da Costa, médico, ex-secretário e antigo ministro da Saúde, considera que Marta Temido está a revelar uma enorme “falta de liderança” e revela já manifestos sinais de “desgaste”.

Nas jornadas parlamentares do PSD, que decorrem esta quarta-feira, Leal da Costa apontou várias críticas a Marta Temido. À cabeça o facto de ter sido e estar a ser uma “desgraça completa do ponto de vista da comunicação”.

Antes, o antigo governante já tinha denunciado a “resposta lentíssima” dada pelo Governo e pelas autoridades de saúde, com “demasiada burocracia logo de início” e “momentos anedóticos” com declarações “gongóricas” como as que foram feitas sobre as máscaras e a sua alegada perigosidade.

Tudo isto, continuou Leal da Costa, culminou num “excesso de confiança na forma como o desconfinamento foi feito” que precipitou o aumento de casos de infeção. Para o antigo ministro, só um real reforço dos profissionais de saúde (“a contratação de enfermeiros foi uma fraude”), de meios técnicos e de prevenção, como o uso generalizado de máscara e quarentena obrigatória para doentes e contactos de proximidade, evitarão efeitos mais graves ainda.