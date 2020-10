Está decidido: o PSD vai mesmo votar contra o Orçamento do Estado para 2021. A informação foi avançada há instantes por Rui Rio, durante as jornadas parlamentares do partido que decorrem esta quarta-feira, na Assembleia da República.

O sentido de voto já tinha sido antecipado pelo Observador, na última sexta-feira. Perante a indefinição da esquerda, a pressão fica agora todo do lado de António Costa, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.

Num longo discurso de cerca de 40 minutos, Rui Rio apontou aquelas que consideram ser as grandes falhas estruturais da proposta do Governo, mas reservou para o fim o grande argumento para justificar este chumbo:

“Se o Orçamento do Estado é mau, se não combate o desemprego, se não apoia as empresas, se distribui o que tem e o que não tem, se tem défice da transparência, se não reforça a classe média, [se admite] um retificativo, se nada faz pela reforma economia e se o voto do PSD não serve nem para evitar, [então] estamos livres para votar contra este Orçamento do Estado“, sintetizou.

Num cenário de grande imprevisibilidade à esquerda, o momento escolhido para anunciar a decisão — quarta-feira, 21 de outubro, nas jornadas parlamentares do partido — ganha especial importância. O PSD dirá que vai votar contra o Orçamento do Estado antes de Bloco de Esquerda (25 de outubro) e do PCP (que não fechou qualquer data, mas prometeu lutar até à votação na generalidade, agendada para 28 de outubro).