O Theatro Circo, em Braga, vai receber concertos de Selma Uamusse, Tiago Sousa, Adriana Calcanhotto e B Fachada, entre outros, nos últimos dois meses do ano, anunciou esta quarta-feira a sala.

A programação dos últimos dois meses do ano no Theatro Circo começa, no dia 7 de novembro, com Selma Uamusse, a apresentar o segundo disco de originais, “Liwoningo”, produzido pelo brasileiro Guilherme Kastrup.

No dia 13, a companhia Ninguém leva à cena “Delírio a Dois”, de Ionesco, e um dia depois Tiago Sousa apresenta o novo disco, “Oh Sweet Solitude”, que surge quatro anos depois de “Um Piano nas Barricadas”.

No dia 27 do próximo mês, o Theatro Circo recebe a coreografia “Drama”, de Victor Hugo Pontes, e Adriana Calcanhotto, um dia depois.

Já em dezembro, o primeiro espetáculo do último mês do ano pertence a B Fachada, no dia 5, seguindo-se, no dia 11, o concerto “A Voice for Freedom”, no qual Sara Miguel “reúne alguns dos músicos com quem mais gosta de tocar para trazer ao Theatro Circo um tributo ao jazz como música de intervenção e à cantora Nina Simone”, segundo comunicado da instituição.

O último concerto do ano é o que junta o projeto St. James Park a Cláudia Guerreiro para o espetáculo “Häxan”.