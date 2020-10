Vão ser restabelecidas as conversações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre um acordo comercial após o Brexit. O entendimento foi confirmado esta quarta-feira por David Frost, negociador do Reino Unido, e em comunicado publicado esta tarde pelo governo britânico.

We have agreed that a basis for negotiations with the EU & @michelbarnier has been re-established. Intensive talks will happen every day & begin tomorrow afternoon, 22 October, in London.

Here is the UK statement & link to the agreed working methodology.https://t.co/2MLr8KrPfv

— David Frost (@DavidGHFrost) October 21, 2020