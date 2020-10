Trata-se do maior investimento previsto no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), que vai ser apresentado esta quinta-feira pelo Governo: a construção de uma nova ligação ferroviária que deverá encurtar de três para apenas uma hora e 15 minutos a viagem entre Lisboa e Porto.

Com custo estimado de 4.500 milhões de euros, o projeto deverá ser financiado por fundos comunitários, explica o Público, que avança a notícia. A execução da linha, que vai seguir um traçado previamente delineado pela RAVE (Rede Ferroviária de Alta Velocidade), cruzar a linha do Norte em alguns pontos e obrigar à abertura de túneis e à construção de viadutos à chegada a Lisboa, via Arruda dos Vinhos, será faseada — primeiro vai ser construído o troço entre Gaia e Soure e só depois vai ser feita a ligação a Leiria-Marinha Grande e a seguir a Lisboa.

A ideia é que os comboios comecem a utilizar os troços da nova linha assim que estiverem construídos — sendo que só numa segunda fase, sem data assinalada pelo jornal, é que poderão ser atingidas as velocidades de 300 quilómetros por hora que permitirão fazer a viagem completa em apenas 75 minutos. No final, acrescenta ainda o Público, e a prazo ainda mais longo, o projeto vai tornar inevitáveis as construções de novas pontes, uma sobre o Douro, outra para assegurar a travessia do Tejo, na zona da capital.

Para já, a nova ligação vai ser construída em bitola ibérica — o que vai permitir que comboios de passageiros atualmente em circulação, como o Intercidades, utilizem a ferrovia, mas faz com que seja impossível circular a mais do que 250 km/h. Como explica o Público, só as linhas construídas em bitola europeia estão homologadas para a circulação de comboios de alta velocidade, o que atira o objetivo da 1h15 de trajeto entre Porto e Lisboa para o longo prazo — diz também aquele jornal, para permitir que isso aconteça, as travessas polivalentes em que vão assentar os carris desta nova linha permitirão a migração entre bitolas.

“No dia em que a viagem entre Lisboa e o Porto puder ser feita em pouco mais de uma hora, estaremos a pensar a forma como este país se organiza, a forma como a economia se articula, a forma como nós trabalhamos, de maneira completamente diferente”, já tinha dito, em novembro de 2019 e também ao Público, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, dando a entender que estaria na calha um projeto como o que esta quinta-feira vai ser apresentado, justamente por si, pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelos ministros do Ambiente e da Agricultura.

Antes dele, exatamente 20 anos antes, também João Cravinho, então ministro do Equipamento, Planeamento e Administração, no Governo de António Guterres, defendeu o mesmo. Foi a 6 de julho de 1999 que o Público fez manchete com o tema: “TGV vai ligar Lisboa ao Porto em 1h15”. Depois de muitas discussões sobre o traçado, projeto nunca chegou a avançar.