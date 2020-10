O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra aceitou uma providência cautelar interposta pelos pais de uma criança de sete anos, contra as restrições por causa da Covid-19 impostas na escola que frequenta em de Rio de Mouro, — a mesma que saltou para as redes sociais e para as notícias depois de quatro alunos serem suspensos por violação das regras para conter a pandemia. Há mais pais de norte a sul do país a prepararem-se fazer o mesmo.

Ao aceitar a providência cautelar contra o Ministério da Saúde, contra o Ministério da Educação e contra o próprio Agrupamento Escultor Francisco dos Santos, o juiz determinou também que estas regras cessem em relação a esta criança até à decisão final. Caso essa decisão seja a favor dos pais, a defesa admite avançar com um processo para impugnar todas as medidas que estão a ser adotadas na escola e que passam pelo uso de máscaras, pelo afastamento social e pelo isolamento em caso de doença, por exemplo.

“Infelizmente estas regras só cessam em relação ao autor da ação, é assim que funciona a providência cautelar”, explica ao Observador o advogado José Manuel Castro, que representa a criança, através dos pais, e que já tem em mão cerca de 20 novos casos idênticos para tratar em tribunal, de norte a sul do país.

O uso da máscara, a distância de segurança entre colegas e o isolamento a que foi sujeito por sofrer uma dor de barriga foram demais para a criança de sete anos que por agora está livre dessas regras. Segundo os pais, o aluno começou mesmo a recusar ir para a escola, alegando sentir dores de barriga. “Tudo isto aliado a uma ou outra situação que viveu”, conta o advogado. Como quando tentou consolar um colega de sala que começou a chorar na aula depois de uma repreensão do professor, porque não estava a conseguir intervir. Acabaram os dois repreendidos. “Agora falar com a máscara é ainda mais difícil”, constata.

A criança começou a ganhar uma certa aversão a ir para a escola, cada vez que sabe que vai começa a sentir-se mal. Os menores neste momento estão em perigo. Eu afirmo mesmo que estão a ser vítimas de maus tratos. Estes comportamentos resultam de traumas e de comportamentos que os miúdos têm em virtude da pressão que estão a sofrer”, afirma.

Aliás, enumera, dos cerca de 20 casos idênticos que já lhe chegaram vindos de pais de escolas de todo o país, as crianças têm todas entre os 7 e os 12 anos e estão a criar “uma forte reação à escola”.

Nesta providência cautelar os pais pedem a suspensão das normas restritivas aplicadas neste ano letivo para conter a propagação do novo coronavírus. Tanto o Ministério da Saúde como o da Educação terão agora que responder ao tribunal fundamentando as razões destas normas para o juiz decidir se elas devem ou não manter-se. A serem suspensas, no entanto, sê-lo-ão apenas em relação a esta criança. E terá a defesa depois que avançar com uma ação principal a impugnar todas as orientações, para que elas deixem mesmo de vigorar.

Foi nesta escola do Agrupamento Escultor Francisco dos Santos que há cerca de duas semanas foi tornada pública a suspensão de quatro alunos. Primeiro chegou a avançar-se que esta suspensão se prendia com o facto de os alunos terem partilhado o lanche, mas depois a direção veio esclarecer que esta decisão se prendeu com várias violações às regras impostas na escola para conter a pandemia — entre elas as bolhas que não permitem contacto entre alunos, e no caso em concreto era um aluno que tinha chumbado e queria estar com os colegas da turma anterior. A suspensão está prevista no Estatuto do Aluno.