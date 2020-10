A startup europeia de mobilidade Bolt lançou esta quinta-feira o serviço Bolt Food em Lisboa, onde vai concorrer com aplicações como a Uber Eats ou Glovo. Na fase de lançamento, o serviço estará disponível apenas numa área limitada de Lisboa, mas o objetivo é expandir para toda a cidade em breve.

O lançamento deste novo serviço surge numa altura indicada, pois acreditamos que o facto de as pessoas terem a possibilidade de encomendar comida dos seus restaurantes favoritos é algo que as incentivará a que fiquem mais tempo em casa. Neste momento, temos já centenas de estafetas em Lisboa prontos para realizar as primeiras entregas”, explica David Silva, responsável pela Bolt em Portugal, em comunicado.