Dois jovens madeirenses com cerca de 20 anos foram resgatados esta quinta-feira por equipas de socorro nas serras da Madeira, depois de se terem perdido no decurso de um passeio que começou na quarta-feira, informou o Serviço Regional de Proteção Civil.

O alerta foi dado por familiares durante a madrugada e a operação mobilizou 10 meios terrestres e 31 elementos dos corpos de bombeiros Voluntários da Ribeira Brava/Ponta do Sol (zona oeste), Voluntários Madeirenses (Funchal) e Voluntários de Santana (zona norte), bem como do corpo da Polícia Florestal, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública.

“Várias equipas percorreram vários percursos pedestres, sendo que os jovens foram encontrados pelas 11h45 e encontram-se bem de saúde”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

Os jovens terão iniciado o percurso na zona da Encumeada, nas serras do concelho da Ribeira Brava, na quarta-feira, e foram encontrados esta quinta-feira numa área florestal do concelho de São Vicente, no norte da ilha.