Workshop de Upcycling

Facebook do Mar Shopping Matosinhos. Sábado, 24 de outubro

Para quem faz do velho algo novo: em altura de emergência climática, a programação online e gratuita do MAR Shopping Home Experience aposta num workshop de upcycling já no próximo sábado, dia 24 de outubro. O conceito talvez pouco conhecido diz respeito à transformação de resíduos em produtos de maior valor acrescentado, isto sem descurar o design. Alexandra Arnóbio, que tem dado cartas nesta área em Portugal, vai orientar o workshop, disponível online através da página de Facebook do shopping em Matosinhos, onde semanalmente há novos conteúdos a explorar a partir de casa.

Vogue Café: cocktails by Miguel Vieira

Rua de Avis 10, Porto. Tel.: 932 100 297, das 12h às 23h. Até 16 de novembro. 8 euros cada um

Para quem gosta de cocktails que estão na moda: é certo que a 47.º edição do Portugal Fashion já passou, mas os cocktails criados pelo designer Miguel Vieira podem ser provados no Vogue Café, na Invicta, até 16 de novembro, com cada um a custar 8 euros. As criações dividem-se em três cocktails exclusivos: Capri Blue, Pink Garden e Biscuit Brown. O primeiro combina gin, gengibre e pimenta rosa, o segundo é construído a partir de vinho do Porto Croft Pink, Martini, polpa de líchia e espumante, sendo que o último cruza vodka de camomila com outros sabores à mistura. As três propostas podem ser bebidas diariamente a metade do preço durante a happy hour, das 19h às 20h. Aconselha-se marcação através do número 223 398 550 ou do e-mail reservations@voguecafe.pt

Festival Gastronomia de Bordo

Ílhavo, 21 restaurantes. Até 22 de novembro

Para quem é fã do rei dos mares: desde o dia 23 de outubro, e até 22 de novembro, decorre a terceira edição do Festival Gastronomia de Bordo. Promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, aposta sobretudo em experiências gastronómicas relacionadas com o bacalhau e seus derivados, sendo que, ao todo, existem 21 restaurantes inscritos. Cada “Experiência Gastronómica de Bordo” é composta, no mínimo, por três pratos de bacalhau e/ou seus derivados, distribuídos por entradas e/ou pratos principais, e pode ser degustada de sexta a domingo, durante cinco fins de semana. De referir que o evento não acontece de forma isolada e está antes inserido na trilogia de festivais com o mesmo nome que acontecem ainda em Peniche e na Murtosa, municípios que se uniram a propósito do projeto “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades”. Mais informações aqui.

Jaguar E-Type no Museu do Caramulo

Rua Jean Lurçat 42, Caramulo. De terça-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h. Tel.: 232 861 270

Para quem gosta de se sentar ao volante: a coleção permanente de automóveis do Museu do Caramulo conta agora com um Jaguar E-Type 4.2 OTS de 1965. O modelo, originalmente testado em competição em 1960, nas 24 Horas de Le Mans, foi intencionalmente preparado para ser um automóvel aberto, mas quando a Jaguar apresentou a versão fechada o sucesso foi ainda maior. Esta é a nova aquisição de um museu com mais de 60 anos de experiência e já visitado por mais de um milhão e meio de pessoas, e que vem agora juntar-se a motos e bicicletas e ainda a uma coleção de brinquedos antigos. Não esquecer que uma visita ao museu implica também conhecer a bonita vila do Caramulo que fica na serra homónima.

Jantares privados da Cavalariça

Num lugar à escolha; informações sob consulta

Para foodies caseiros ou até mesmo nómadas: em tempos de pandemia, o restaurante situado na Comporta quis estrear-se num formato de private dining. A ideia da Cavalariça, cuja cozinha está entregue ao chef Bruno Caseiro, é levar o projeto à porta do cliente, ou melhor, levar a refeição onde este a desejar, seja em casa ou não. Para isso basta definir o tipo de evento, o número de pessoas (ainda que agora apenas sejam permitidos ajuntamentos de cinco pessoas), as condições do espaço e o serviço pretendido: se pratos para partilhar ou doses individuais — brioche com parfait de galinha ou crudo de peixe selvagem são alguns dos clássicos da casa. E a depender da vontade de quem tem fome, a Cavalariça pode tratar apenas da comida ou, se necessário, responsabilizar-se também pelo serviço de mesa completo e até dos vinhos. Quem fala em almoço e/ou jantar, fala também em brunch.

Nova carta no Tágide

Largo da Academia Nacional de Belas Artes 18-20, Lisboa. Tel.: 213 404 010. De segunda a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h. Menu de Degustação 59 euros (sem bebidas)

Para quem não dispensa um clássico: o emblemático restaurante situado no coração do Chiado, e a ocupar um edifício do século XVIII, tem uma nova carta de outono-inverno, a qual privilegia matérias-primas autóctones que, no prato, casam com produtos vindos de outros continentes. Algumas sugestões do que pode chegar à mesa do Tágide são o carabineiro com manjericão e limão, para entrada, a bochecha de bovino com acelga, salsifi e trufa, nos pratos principais, e ainda a trilogia composta por mil folhas com marmelo e baunilha ou o fondant de chocolate à fatia com framboesa e pistácio.

F1 e MotoGP no VidaMar Resort

VidaMar Resort Hotel Algarve, Rua da Boca da Alagoa, Guia; tel.: 289 038 000. De 22 a 26 de outubro e de 19 a 23 de novembro. A partir de 130 euros por pessoa em quarto duplo

Para amantes de velocidades: a pensar nos fãs que querem assistir in loco às etapas de F1 e MotoGP em Portimão, o VidaMar Resort Hotel Algarve preparou dois pacotes promocionais para as datas em que o Autódromo Internacional do Algarve recebe o Grande Prémio de Fórmula 1, de 23 a 25 de outubro — coisa que não acontecia em Portugal desde 1996 — e a última etapa do campeonato do mundo de MotoGP, de 20 a 22 de novembro. Ambos os pacotes incluem duas noites, bebida de boas-vindas à chegada, upgrade para a tipologia seguinte mediante disponibilidade e pequeno-almoço e jantar, ambos em regime buffet. As estadias entre 22 e 26 de outubro ficam desde 159 euros por pessoa em quarto duplo, enquanto aquelas entre 19 e 23 de novembro custam a partir de 130 euros por pessoa também em quarto duplo.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.