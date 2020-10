O presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, fez um teste com resultado positivo ao novo Coronavírus e vai manter-se em funções a partir de casa, informou esta quinta-feira o município.

A Câmara de Murça, no distrito de Vila Real, informou, em comunicado, que o presidente, Mário Artur Lopes, “testou positivo ao novo Coronavírus” e que, neste momento, se “encontra em isolamento profilático e a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde pública”.

As pessoas que nos últimos dias tiveram contacto direto com o autarca devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde e contactar a Linha Saúde 24 se manifestarem algum sintoma”.