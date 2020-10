Uma reunião tensa, tal como se perspetivava. O grupo parlamentar do PSD discutiu esta quinta-feira a posição do partido sobre o referendo à eutanásia e a direção social-democrata confirmou a intenção de conceder aos deputados liberdade de voto sobre a proposta que vai ser debatida esta quinta-feira e votada sexta-feira. A maioria dos deputados do PSD deverá votar contra a hipótese de referendo, mas, nem por isso, deixou de haver duras críticas à forma como Rui Rio geriu todo o processo.

Com o líder do partido ausente, houve vários deputados que acusaram a direção nacional de desrespeitar a decisão do órgão máximo do partido — em janeiro, foi aprovada em congresso uma moção que defendia, precisamente, o referendo à eutanásia — e de te ter receio de ouvir os portugueses.

Pedro Rodrigues, que tem sido um dos mais veementes defensores da consulta popular, acusou a direção nacional de “não respeitar a tradição histórica do PSD” e de se ter colocado ao lado do PS sem tomar uma decisão e aparentando ter “receio de ouvir os portugueses”.

Mas houve mais vozes a engrossarem o coro de críticas ao partido. Luís Marques Guedes, Emídio Guerreiro, Margarida Balseiro Lopes ou Duarte Marques, por exemplo, manifestaram, de uma forma ou de outra, desconforto com a decisão da bancada parlamentar do PSD e da Comissão Política Nacional, órgão da direção.

A reunião, descrita como muito participada, teve outras intervenções não tão críticas, mas que levantaram algumas dúvidas sobre a decisão do partido. Filipa Roseta, por exemplo, disse ser a favor do referendo por entender que era uma questão filosófica.

Já Carlos Peixoto, vice-presidente da bancada, apontou mesmo o dedo aos que agora defendem o referendo à eutanásia e que, há menos de um ano, defendiam a despenalização da morte assistida — é o caso de Margarida Balseiro Lopes, por exemplo.

Mónica Quintela, por seu lado, usou outro argumento para contestar a realização do referendo: a pergunta sobre a eutánasia, a ser aprovada, seria inconstitucional e não pode ser alterada agora pelos deputados.

A determinando momento, José Silvano, secretário-geral do partido, interveio para fazer a defesa da honra da direção a que pertence, argumentando que as moções do congresso não são vinculativas e que o referendo é uma questão de consciência. Não terá convencido todos os deputados, mas a decisão está tomada: a bancada parlamentar terá liberdade de voto para decidir sobre um referendo que não tem, salvo qualquer grande surpresa, hipóteses matemáticas de passar.