António Ramalho foi esta quinta-feira reconduzido para um novo mandato como presidente do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco, que passa a integrar Andrés Baltar, em substituição de Vítor Fernandes, foi anunciado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco anuncia que o Conselho Geral e de Supervisão nomeou, como membros do Conselho de Administração Executivo para o quadriénio 2021-2024, e sujeito à autorização das entidades reguladoras competentes: António Ramalho – como CEO -, Luis Ribeiro – Chief Commercial Officer (Retail), Luísa Soares da Silva – Chief Legal and Compliance Officer, Mark Bourke – Chief Financial Officer, Rui Fontes – Chief Risk Officer e Andrés Baltar Garcia – Chief Commercial Officer (Corporate).

O Novo Banco informa ainda que “os membros do Conselho de Administração Executivo, Jorge Freire Cardoso, José Eduardo Bettencourt e Vítor Fernandes, apresentaram a sua renúncia ao respetivo cargo, com efeitos a 30 de novembro de 2020, e que, em substituição de Vítor Fernandes, foi nomeado pelo Conselho Geral e de Supervisão, como membro do Conselho de Administração Executivo durante o mandato em curso, Andrés Baltar Garcia”. Esta nomeação fica sujeita à autorização das entidades reguladoras competentes, refere o comunicado ao mercado.