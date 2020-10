Nunca houve tantos doentes internados em Portugal. Infeções nos últimos 14 dias superam índice dos EUA

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros descrito a tendência do aumento do número de casos como “previsível” e frisou: deve manter-se nos próximos dias. Não sendo uma situação exclusiva de Portugal, já que há vários países europeus a atravessar uma fase de crescimento acentuada dos números da pandemia, Portugal está à frente de vários: Itália (com 191,1 novas infeções por cada 100 mil habitantes); Alemanha (103,9 por cada 100 mil); Hungria (176,2 por cada 100 mil). Ainda assim, os países vizinhos Espanha e França registam índices de infeção superiores ao de Portugal neste momento. Em Espanha a média é de 362,4 novas infeções por cada 100 mil habitantes e França são 462,6 infeções.