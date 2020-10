Sismo de 3.7 na escala de Richter sentido em Coimbra: "Onde estou o edifício tremeu um pouco"

Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou esta quinta-feira um sismo de 3.7 na escala de Richter a cerca de 35 quilómetros do Cabo Mondego. Relatos nas redes sociais dão conta do abalo.