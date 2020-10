“Bill & Ted Salvam o Universo”

Como se não tivessem bastado os dois primeiros e péssimos filmes dos anos 80 e 90 sobre as aventuras temporais estapafúrdias de Bill (Alex Winter) e Ted (Keanu Reeves), dois adolescentes tontos, cábulas e candidatos a “rockers”, eis um terceiro, que não adianta nada aos anteriores. Bill e Ted atingiram a meia-idade, tiveram um grupo de rock famoso mas depois caíram no esquecimento, e continuam tão palermas e imaturos como quando eram novos. Agora, e com a ajuda das duas filhas adolescentes, vão ter de evitar o colapso do universo compondo uma canção especial, para o que terão de voltar a viajar no tempo e pedir ajuda a Mozart, Louis Armstrong e Jimi Hendrix. Infantilóide, estupidificador e chato.

“Bangla”

Uma comédia romântica com tintas autobiográficas, escrita, realizada e interpretada por Phaim Bhuiyam, que personifica um filho de emigrantes do Bangladesh instalados em Roma. Italiano de segunda geração e muçulmano, Phaim debate-se, por um lado, com as tradições familiares e culturais que os pais lhe querem impôr e à sua irmã, e com os ditâmes da sua religião; e pelo outro, com os apelos e as tentações da cultura secular, permissiva e cosmopolita do país em que já nasceu, nomeadamente, o sexo. E tudo se precipita quando Phaim se apaixona por uma italiana, a bela e descontraída Asia (Carlotta Antonelli). “Bangla” é afável, sorridente e despretensioso, mas também previsível do princípio ao fim.

“Listen”

Premiado na secção paralela Horizontes do Festival de Veneza, e vencedor de outros prémios não-oficiais, “Listen” foi rodado em Inglaterra por Ana Rocha de Sousa, sendo a primeira longa-metragem desta actriz e realizadora. Uma família portuguesa que emigrou para Inglaterra e vive nos arredores de Londres, encontra-se em grandes dificuldades para conseguir sobreviver. Como se isso não bastasse, e devido a um mal-entendido envolvendo a filha do meio, Lu, que é surda, e aparece na escola com o que parecem ser marcas de violência nas costas, a Segurança Social tira os três filhos a Bela e Jota, os pais, e entrega-os para adopção. “Listen” foi escolhido como filme da semana pelo Observador, e pode ler a crítica aqui.