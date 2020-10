Ter apenas o essencial à mão

Arranjar pequenas caixas e utilizá-las de maneira a que possamos guardar e retirar coisas com facilidade é outra das sugestões, além de recolhermos e arrumarmos os materiais de trabalho no fim do dia. Independentemente de existir ou não um ambiente exclusivo de trabalho, Paula Brinkmann Torres assegura que é essencial termos por perto tudo aquilo que necessitamos para evitar interrupções contínuas. “Se for preciso colocamos uma estante para ter ficheiros ou documentos à mão. Se imprimimos muitas coisas garantimos que a impressora está por perto”, exemplifica. É, no entanto, tudo uma questão de equilíbrio, uma vez que é preciso assegurar também que as superfícies das mesas de trabalho não estão muito cheias. “Em cima da mesa deve estar o menos possível. Queremos foco.”

Arquivos: nunca categorizar em excesso

De todas as vezes que a consultora organiza a papelada de um cliente, em mente tem a ideia de guardar o essencial, o mínimo possível. Para tal, começa por criar três pilhas de papéis: numa cabem os papéis que exigem ação, os chamados pendentes, noutra ficam os que são precisos guardar e aceder com alguma frequência, sendo que na terceira pilha estão os que são para guardar indefinidamente e de acesso reduzido. O sistema de arquivo, diz, não tem de ser muito complexo, até porque é um erro categorizar em excesso.

“Como em qualquer categoria da Marie Kondo, ela recomenda sempre que possível guardar as coisas verticalmente, incluindo os documentos, de maneira a existir sempre visibilidade das coisas que temos”, esclarece. “Cada pessoa e cada família tem a sua forma de pensar. Assim, tento ajudar as pessoas a organizar de acordo com a categorização que elas fazem na sua cabeça. É por isso que se chama a isto personalizar o serviço da organização.”

A categorização é também importante quando em causa estão arquivos digitais: “Se estivermos falar do email, tem de ser caso a caso. Eu, por exemplo, só tenho na minha inbox emails pendentes, coisas que exigem ação. Depois de resolvido, das duas uma: ou apago ou uso o sistema de pastas”. Paula tenta sempre chegar ao final do dia com o mínimo de emails pendentes e alerta que também aqui o excesso de categorização pode invalidar a organização.