A Câmara de Setúbal assegurou a vacinação gratuita contra a gripe de 1.500 munícipes com mais de 65 anos nas farmácias do concelho, no âmbito de um protocolo estabelecido com a Associação Dignitude, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social que promove programas solidários com o objetivo de promover a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.

Segundo a Câmara de Setúbal, foram distribuídas 50 vacinas contra a gripe a cada uma das 30 farmácias do concelho, para vacinação de pessoas com mais de 65 anos, de forma a evitar congestionamentos desnecessários nos centros de saúde.

A Câmara de Setúbal adianta que o município garante o pagamento de 3.375 euros, valor que corresponde a cerca de 90% dos custos de administração das vacinas, sendo o restante assegurado pelo Fundo de Emergência Covid-19 da Associação Dignitude, no âmbito da resposta “Emergência abem: Covid-19”.

O município sadino refere ainda que está a desenvolver esforços com a Associação Nacional das Farmácias para alargar este programa e permitir a vacinação de um maior número de pessoas, mas salienta que essa possibilidade depende do fornecimento de vacinas por parte do Ministério da Saúde.

A Câmara de Setúbal lembra ainda que a vacinação contra a gripe sazonal em Setúbal prossegue em todos os centros de saúde e, às terças e quintas-feiras, também na sede da Junta de Freguesia de São Sebastião e no Centro Comunitário da Anunciada.