A CMVM, o supervisor do mercado português de valores mobiliários, condenou a KPMG a uma multa de um milhão de euros por falhas no caso BES. Será uma multa de um milhão de euros, indica a condenação definitiva que foi colocada no site do regulador. O comunicado indica, porém, que “foi requerida a impugnação judicial desta decisão”, isto é, a KPMG deverá recorrer.

Esta é uma condenação que surge depois de ter sido conhecida, no final de agosto de 2019, a primeira pronúncia por parte do regulador – que levou, na altura, a que três sócios da auditora KPMG — Fernando Antunes, Inês Viegas e Sílvia Gomes — tivessem abandonado a profissão e cancelado a licença da CMVM para exercer essa atividade. Entretanto, a KPMG teve oportunidade de contra-argumentar mas a decisão da CMVM acabou por tornar-se definitiva (embora já ser impugnada).

Contactada fonte oficial da KPMG, esta não fez comentários.

De acordo com a Lei 148/2015, a contraordenação podia custar à KPMG entre 2.500 a cinco milhões de euros, o que se soma aos três milhões que a auditora liderada por Sikander Sattar já foi multada pelo Banco de Portugal. Esta não foi a primeira condenação para a KPMG em Portugal: a auditora já tinha sido condenada pelo supervisor por violação das normas de auditoria no caso das offshores usadas pelo BCP para comprar ações do próprio banco, no tempo de Jardim Gonçalves.