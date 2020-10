O montante dos concursos de obras públicas lançados até setembro aumentou 16% em termos homólogos, para 3.750 milhões de euros, mantendo-se em máximos históricos, informou esta sexta-feira a AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), “apesar de algum abrandamento registado nos últimos meses, o total de procedimentos que foram objeto de abertura de concurso e subsequente publicação em Diário da República mantém-se em máximos históricos desde o início desta série, que remonta a 2010″.

Já o total de contratos celebrados de empreitadas de obras públicas (incluindo concursos públicos, ajustes diretos, consultas prévias e outros contratos celebrados), cresceram 3% até setembro, perfazendo um montante de 2.070 milhões de euros.

Destes, 1.478 milhões de euros dizem respeito a contratos de empreitadas no âmbito de concursos públicos e objeto de reporte no Portal Base, que “têm vindo a registar uma recuperação ao longo dos últimos meses, totalizando”, mas estão ainda 4% abaixo do apurado em igual período de 2019.

Segundo a AICCOPN, os contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias registam “um comportamento similar”, com um total de 347 milhões de euros, menos 4% em termos homólogos.