As autoridades belgas reforçaram esta sexta-feira as medidas de combate à pandemia de Covid-19, reduzindo a presença de estudantes nas universidades e fechando ao público as competições desportivas, com o país em nível de alerta 4.

No anúncio das novas regras, que vigoram até 19 de novembro, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, apelou à responsabilidade individual e aos comportamentos coletivos dos cidadãos, de modo a evitar o recurso a um novo confinamento.

É o nosso comportamento que determina a duração destas medidas. Nenhuma regra, nenhuma lei pode vencer este vírus, temos de nos tornar uma equipa sólida de 11 milhões de belgas para o vencer”, disse De Croo, em conferência de imprensa.

Ensino superior, desporto e cultura são as áreas mais visadas pelas novas regras, que impõem um limite de 20% de presenças de estudantes nas universidades, com uso obrigatório de máscara. As escolas do ensino primário e secundário continuam abertas a todos os alunos.

As competições desportivas profissionais voltarão a ter lugar sem público, mesmo que decorram ao ar livre, e as amadoras ficam suspensas, salvo as dos menores de 18 anos, que poderão continuar a ter lugar, mas com a presença de apenas um membro da família de cada jogador.

No caso dos eventos culturais, religiosos, associativos e educativos, é permitido um máximo de 40 pessoas, mas se o espaço permitir que se cumpra a regra de 1,5 metros de distanciamento físico, podem chegar a um máximo de 200 pessoas, mantendo-se a obrigatoriedade do uso de máscara.

A oferta de transportes públicos é reforçada neste nível 4, para minimizar os ajuntamentos.

Estas medidas acrescem às adotadas há uma semana, como o recolher obrigatório entre a meia-noite e as 5h e o encerramento de restaurantes, bares e cafés.

A Bélgica registou uma média diária de 10.454 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias, mais 69% do que a da semana passada (6.183), com um total de 270.132 pessoas infetadas desde o início da pandemia, que causou já 10.588 mortes.

A média de hospitalizações é de 350 por dia, segundo os dados de hoje.

A Bélgica é o país da Europa com a segunda maior taxa de incidência por 100.000 habitantes, 874 casos, com a República Checa a encabeçar a lista com 1.066 casos, e Portugal a meio da tabela, com uma taxa de incidência de 243 casos.