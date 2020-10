Cristina Ferreira utilizou esta sexta-feira as redes sociais para explicar que está em isolamento depois de ter estado na passada quarta-feira com Bárbara Bandeira, cantora portuguesa que entretanto testou positivo para a Covid-19 e que comunicou hoje o resultado do teste.

No Instagram, a apresentadora esclarece que Bárbara Bandeira participou no programa “Dia de Cristina” na quarta-feira, dia 21 de outubro. “Ainda ontem, e quando soubemos da possibilidade, tomámos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisámos todas as pessoas que tiveram contacto com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas”, lê-se na nota partilhada na rede social ao começo da tarde desta sexta-feira.

Cristina Ferreira não apresenta sintomas — ao contrário de Bárbara Bandeira que admite ter sintomatologia ligeira — e ainda na quinta-feira fez um teste serológico que deu negativo. “A recomendação é que se repita três dias depois do contacto.”

A apresentadora já falou com a cantora de 19 anos, que “está bem”, e deixa um alerta para os seus 1,4 milhões de seguidores: “Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados”. Cristina faz ainda saber que, se a sua situação se alterar, voltará a dar notícias.

Bárbara Bandeira usou também as redes sociais para partilhar que está “entre os milhares de portugueses que testaram positivo à Covid-19 desde a chegada desta pandemia”. “Peço-vos que tomem conta de vocês e dos vossos. Que reduzam ao máximo o número de contactos sociais e que saibam que estamos todos juntos nesta fase tão difícil que, espero eu, há-de passar em breve.”