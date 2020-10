O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para domingo, dia de eleições regionais no arquipélago dos Açores, “bom tempo” nas nove ilhas, embora possam ocorrer “alguns aguaceiros fracos”. A previsão foi referida esta sexta-feira à Agência Lusa pela meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA.

“De uma forma geral o céu vai apresentar-se com abertas em todo o arquipélago”, referiu a meteorologista, acrescentando que “de uma forma geral o vento soprará bonançoso a moderado, do quadrante norte”.

A previsão aponta para temperaturas (mínima e máxima, respetivamente) entre 16 e 22 graus em Santa Cruz das Flores, entre 16 e 21 na Horta, entre 16 e 20 em Angra do Heroísmo, e entre 17 e 21 em Ponta Delgada. Para a votação de domingo estão inscritos 228.999 eleitores, segundo informação atualizada da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, quando em 2016 eram 228.259.

Ao todo, são 13 as forças políticas que se candidatam aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP. Contudo, apenas seis das forças concorrem por todos os círculos: PS, PSD, CDS, BE, CDU e PPM, todas as que já têm assento no atual parlamento regional.

Neste sufrágio foi possível aos eleitores exercerem o seu direito de voto de forma antecipada, por mobilidade, algo que até agora só era permitido nas eleições presidenciais, legislativas nacionais e europeias. Os eleitores que o desejaram fazer, 3.541, manifestaram a intenção entre os dias 11 e 15, tendo o voto antecipado decorrido no domingo passado.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos). O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.