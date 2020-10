Um homem de 59 anos morreu esta sexta-feira depois de ser atingido por uma árvore quando procedia ao seu abate, no lugar de Barreiro, freguesia de Tangil, em Monção, distrito de Viana do Castelo, disse fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acionado para o local.

A fonte adiantou que o homem “estaria a fazer trabalhos florestais, quando a árvore que cortava lhe caiu em cima”. O alerta foi dado às 14h25. Fonte do INEM contactada pela Lusa explicou que, além do meio aéreo, foram acionadas duas ambulâncias, de Monção e Valença, uma vez que as informações iniciais apontavam para a existência de dois feridos, o que não se veio a comprovar. O INEM acionou para o local uma equipa de psicólogos.

Ao local compareceram um total 16 operacionais dos Bombeiros de Monção e de Valença e cinco viaturas, entre elas a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço.