“Bebe leite, que deixa os ossos mais fortes!” Este é um conselho que nos acompanha desde que somos pequenos e que ouvimos dos nossos pais, avós e não só. Não é por acaso que o leite é um dos alimentos mais consumidos no mundo por pessoas de todas as idades. Com uma elevada riqueza nutricional, benefícios para a saúde é o que não lhe falta. Contudo, são os nossos ossos que mais têm a ganhar com o seu consumo, já que é um alimento rico em cálcio e não só. Explicamos-lhe tudo.

O leite faz mesmo bem aos ossos?

Quando se fala de leite, o nutriente em que pensamos imediatamente é o cálcio. Este mineral — que é o mais predominante no nosso esqueleto — é essencial para que tenhamos ossos e dentes fortes, mas também para os nossos músculos e sistema nervoso. Além disso, é necessário para o bom funcionamento de todas as células do nosso corpo. Deste modo, consumir as doses diárias recomendadas de cálcio é muito importante para prevenir fraturas ósseas e osteoporose. A osteoporose é uma doença progressiva em que os ossos perdem massa e deterioram-se ao longo do tempo, podendo aumentar o risco de ossos partidos. Além do cálcio, o leite contém ainda elevados teores de proteína e de fósforo, muito importantes para a nossa saúde óssea.

Leite enriquecido em cálcio

O cálcio é um mineral essencial a várias funções do nosso organismo. Quando não o ingerimos em doses suficientes, o nosso organismo vai buscar a quantidade de que precisa aos ossos, onde está armazenado 99% do cálcio. O resultado pode ser a perda de massa óssea. Tendo em consideração a necessidade de prevenir este problema, o leite enriquecido em cálcio permite que a pessoa ingira uma maior dose deste mineral. Este tipo de leite pode ser especialmente vantajoso para pessoas que não têm por hábito consumir a quantidade ideal de laticínios ou de outros alimentos ricos em cálcio.

Outros benefícios do leite

As vantagens do consumo de leite não se limitam ao nosso esqueleto. Incluir este alimento e os seus derivados na nossa alimentação pode ser benéfico para o coração, uma vez que pode ajudar a reduzir os níveis de pressão arterial e, consequentemente, o risco de enfarte do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Além disso, como possui cálcio e vitamina D, pode ter uma ação protetora contra o cancro. O nosso humor também tem a ganhar com a ingestão de leite, pois a vitamina D contribui para a produção de serotonina, uma hormona associada ao humor, apetite e sono. Quando esta vitamina está presente em doses muito baixas, o risco de depressão aumenta.

Qual é a quantidade ideal?

Diz a Roda dos Alimentos que o leite e os seus derivados — como iogurtes e queijo — devem constituir 18% da nossa alimentação diária. Em termos práticos, isto significa que devemos consumir diariamente duas a três porções. Uma porção equivale a, por exemplo, uma chávena almoçadeira de leite (250 ml), 1/2 requeijão (100 g), 1/4 de queijo fresco (50 g), duas fatias finas de queijo (40 g), um iogurte sólido e 1/2 (200 g) e um iogurte líquido (200 ml). Apesar de o cálcio poder ser obtido através de suplementação, o ideal é que se obtenha as quantidades diárias recomendadas através da alimentação, sendo o consumo adequado de laticínios fundamental. Além de estes serem os alimentos mais ricos neste mineral, o cálcio presente no leite é mais facilmente absorvido pelo organismo do que quando é proveniente de outras fontes.

Da infância à adolescência

Ao longo da vida, do nascimento à terceira idade, as necessidades do nosso organismo são muito diferentes. Também o tipo de leite e o seu consumo deve ser adaptado para que consigamos tirar o máximo partido deste alimento. Durante os primeiros 12 meses de idade, o leite (sem ser o materno) não deve fazer parte da alimentação do bebé, podendo ser depois introduzido entre os 12 e os 24/36 meses. Nesta fase, o ideal é optar por um leite gordo e enriquecido em ácidos gordos ómega-3 (essencial para o bom desenvolvimento neurológico do bebé). Depois desta idade, a opção poderá recair no leite meio-gordo. As crianças estão em fase de crescimento e é importante dar-lhes todos os nutrientes essenciais para os seus ossos, dentes e até cérebro. Alguns deles, presentes no leite, são os minerais cálcio e fósforo, assim como o zinco, ferro, magnésio e as vitaminas A, B — destacando-se o ácido fólico —, C e D. A proteína — que no leite é de elevado valor biológico, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais em proporções consideráveis — também é fundamental para que a criança cresça saudável. Já na adolescência (entre os 10 e os 18 anos), poderá optar tanto pelo leite meio-gordo como pelo magro. Nesta idade dá-se um crescimento abrupto e um aumento das necessidades nutricionais. O leite possui várias vitaminas e minerais que vão contribuir para um bom desenvolvimento neurológico, físico e hormonal.

O leite também deve entrar na dieta dos adultos

Muitas vezes, associamos o consumo de leite aos bebés e crianças, mas este alimento deve ter lugar na nossa alimentação ao longo de toda a vida. É por volta dos 30 anos que atingimos o pico de massa óssea, contudo, é importante que mesmo depois dessa idade o leite e os seus derivados continuem a fazer parte da nossa dieta, suprindo assim as necessidades de cálcio. Desta forma, previnem-se as perdas de massa óssea. Este aspeto é especialmente importante durante a menopausa, em que a mulher está mais vulnerável a este problema e, consequentemente, a doenças como a osteoporose. Mais tarde, durante o processo de envelhecimento ocorrem várias alterações fisiológicas, com maior necessidade de alguns nutrientes, como vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, cálcio, ferro e zinco. Além disso, há também uma diminuição da massa óssea e muscular e, por isso, o consumo de proteína de elevado valor biológico é fundamental. A intolerância à lactose é mais frequente em idosos e, por isso, o leite sem lactose poderá ser a opção mais indicada.

Marque na sua agenda:

Quer aprender ainda mais sobre este tema e sobre a importância de juntar exercício físico à saúde óssea? No webinar Leite. Cálcio. Ossos. Estudos & Inovação, promovido pela Associação Portuguesa de Osteoporose (APO), Pedro Cunha, licenciado em ciências da nutrição, explica esta complementaridade, com base em estudos feitos na área de investigação e inovação. Para assistir já no dia 29 de outubro, às 18h, no site e redes sociais do Observador, assim como na página de Facebook da APO.

Saiba mais em

