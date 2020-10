Em atualização

A proibição de deslocação entre concelhos decretada em Conselho de Ministros esta quinta-feira levou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Virgílio Duque Vieira, a substituir o encontro que tinha como tema o voto eletrónico por uma discussão a propósito da data para o sufrágio dos encarnados, marcado para dia 30 que já terá em vigor as restrições de circulação no País. E houve mesmo mudança, para a próxima quarta-feira.

Antes do encontro, o Observador sabe que foram colocadas duas hipóteses em cima da mesa: uma mais natural, de adiar no máximo uma semana, e outra que apertaria e muito o calendário que passava por antecipar uns dias as eleições, indo de acordo com os estatutos e prevenindo um possível contexto de pandemia ainda pior na próxima semana. A última acabou por imperar, com a data a passar para dia 28 de outubro, segundo o Record.