Poucas são as equipas que têm alguma experiência do traçado algarvio. Mas nada disso interessa, uma vez que o reasfaltamento recente da pista de Portimão, com mais aderência, tornou algo obsoleto – ou pelo menos de interesse relativo – todo o trabalho efectuado antes. Daí que as equipas tenham à sua frente três sessões de treinos livres (duas na 6ª feira e uma no sábado) para afinar os carros com que vão disputar a qualificação no sábado e a corrida do domingo.

A curiosidade sobre o tempo que os F1 podem atingir numa volta ao Autódromo Internacional do Algarve é grande, bem como qual será a velocidade que será alcançada nos pontos mais delicados do circuito. Mas a equipa da Mercedes antecipou esta questão, publicando um vídeo de Esteban Gutiérrez, o seu piloto de testes, no simulador da equipa.

O circuito de Portimão através do simulador da Mercedes F1 5 fotos

Os simuladores actuais são de uma precisão extrema e a prova é que na pista com 4,653 km, Gutiérrez surge a rodar no simulador em cerca de 1 minuto e 18 segundos, não muito longe dos 1.18,4 conseguidos por Valtteri Bottas, o mais rápido na primeira sessão de treinos livres num dos Mercedes.

Veja em cima o vídeo de Gutiérrez no simulador da Mercedes e compare em baixo com uma volta de Filipe Albuquerque em 2009, em cerca de 1.30, ao volante de um dos fórmulas da A1 GP, que até este fim-de-semana era o carro mais rápido em Portimão. Albuquerque foi 3º na Sprint Race e 2º da corrida principal.