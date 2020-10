O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta sexta-feira a quarta etapa da Volta a Espanha em bicicleta ao “sprint”, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservar a liderança da geral individual.

Bennett, que este ano venceu duas etapas e a classificação por pontos na Volta a França, triunfou na primeira chegada ao “sprint”, cumprindo os 191,7 quilómetros entre Garray e Ejea de los Caballeros em 3:53.29 e batendo sobre a meta o belga Jasper Philipsen (UAE Emirates), segundo, e o italiano Jakub Marezcko (CCC), terceiro.

O dia não produziu alterações aos primeiros lugares da geral, que mantém Roglic, vencedor em 2019, na camisola vermelha de líder, com cinco segundos de vantagem para o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), segundo, e 13 para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro.

No sábado, a quinta etapa regressa à montanha, com 184,4 quilómetros entre Huesca e Sabiñanigo, com três contagens de montanha, duas de segunda e uma de terceira categoria.