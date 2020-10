Depois de ter anunciado um novo recorde em matéria de veículos vendidos e comercializados durante o 2º trimestre de 2020, o que se compreende face ao contínuo incremento da produção da nova Gigafactory Xangai, a Tesla anunciou agora os resultados financeiros de Julho a Setembro.

Wall Street já tinha previsto uma facturação para o trimestre de 8,2 mil milhões de dólares e a distribuição de 0,55 dólares por acção, mas o construtor norte-americano surpreendeu os analistas ao revelar agora 8,7 mil milhões de dólares e 0,76$ por título, respectivamente, o que representa um crescimento de 39% face ao mesmo período de 2019.

Neste trimestre, a Tesla produziu um total de 145.036 veículos, um novo recorde, dos quais 128.044 foram Model 3 e Model Y, um incremento de 60% face a 2019. O objectivo do construtor continua a estar fixado nas 181 mil unidades no quarto e último trimestre do ano, o que lhe permitiria fechar 2020 com 500.000 veículos fabricados. Segundo Elon Musk, “existe a capacidade instalada para o conseguir, mas isso depende da forma como vai arrancar a produção do Model Y na China, bem como o incremento em volume”.

O lucro aumentou igualmente, com a marca a anunciar 809 milhões de dólares no trimestre, o que equivale a uma margem operacional de 9,2%, uma percentagem que fala por si, mesmo se não houvesse pandemia. Durante o anúncio dos resultados a Tesla revelou ainda que incrementou as reservas de caixa para 14,5 mil milhões de dólares, em parte com o contributo dos 5 mil milhões que reuniu com o aumento de capital, o que certamente será útil num período em que está a construir em simultâneo duas novas Gigafactories, em Berlim e no Texas, além de terminar a duplicação das instalações de Xangai, para acolher o Model Y em paralelo com o Model 3.

A tudo isso há que somar os contínuos investimentos na rede de Superchargers, que cresceu mais 33% este trimestre, oferecendo já 2181 estações em todo o mundo, com 19.437 postos, assumindo-se como a maior rede de postos de carga, exclusiva dos modelos da marca.