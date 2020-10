Carlos Carreiras: festa em clube de luxo em Lisboa foi responsável por "número muito expressivo de casos em Cascais"

Uma festa organizada num clube de luxo na Avenida de Liberdade, em Lisboa, resultou “num número muito expressivo de casos em Cascais”, revelou o presidente da câmara, Carlos Carreiras, no Facebook.

Num post em que partilhou a notícia do Observador, Carreiras disse que “a festa de aniversário foi em Lisboa, mas com dezenas de jovens de Cascais que se infetaram”. De acordo com o autarca, alguns destes jovens participaram numa segunda festa de aniversário no dia seguinte, “e criaram mais cadeias de transmissão”.