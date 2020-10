Portugal atingiu um novo recorde diário de infeções pelo novo coronavírus: nas últimas 24 horas foram contabilizados 3.669 novos casos de Covid-19, mais 770 casos do que na sexta-feira. É a segunda vez desde o início da pandemia que o país ultrapassa os três mil casos diários, sendo que Portugal ultrapassou este patamar há dois dias — no dia 22 de outubro contabilizaram-se 3.270 novos casos de infeção.

Os 12 piores dias da pandemia em termos de novos casos foram todos registados em outubro e ainda faltam sete dias para o final do mês. A contabilização foram feita relativamente aos 20 piores dias da pandemia, apenas três não foram este mês: no dia 10 de abril contabilizaram-se 1.516 novos casos, 1.035 a 31 de março e 963 a 3 de abril.

Nas últimas 24 horas registaram-se ainda 21 óbitos, menos 10 do que esta sexta-feira. 11 foram registados na região do Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Alentejo, um no Centro e um no Algarve. As vítimas mortais são sete homens e seis mulheres com mais de 80 anos, um homem com idade entre os 70 e os 79 anos, três homens e uma mulher entre os 60 e os 69 anos e três homens entre os 50 e os 59 anos.

Recorde de internamentos: 1.455 pessoas internadas. 60% das infeções foram no Norte

Nunca houve tantos internados devido à Covid-19 em Portugal. De acordo com o boletim deste sábado, há 1.455 pessoas internadas, mais 37 casos do que esta sexta-feira. Destes casos de internamento, há 221 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 23 casos nas últimas 24 horas. Há três dias consecutivos que Portugal bate o recorde de número de internamentos: esta sexta-feira havia 1.418 pessoas internadas e na quinta-feira 1.365.

Portugal contabiliza assim 116.109 casos confirmados de infeção e 2.297 óbitos desde o início da pandemia.

A região Norte superou este sábado as duas mil infeções diárias. Dos 3.669 novos casos, 2.212 foram contabilizados nesta região, o que representa 60,3% do total de novos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 1.027 casos, na região Centro mais 273 casos, no Alentejo 96 e no Algarve 54. A Madeira contabilizou mais três casos e os Açores mais quatro.

Nas últimas 24 horas contabilizaram-se mais casos de recuperação do que casos ativos (pessoas com infeção ativa). Este sábado contabilizaram-se 1.686 novos casos ativos de Covid-19, num total de 45.970, e 1.962 pessoas recuperaram da infeção nas últimas 24 horas, num total de 67.842 casos de recuperação desde o início da pandemia.

Há ainda menos 431 contactos em vigilância nas últimas 24 horas.