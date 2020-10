Há mais de 2,6 milhões de animais de estimação registados no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). 90% são cães, mas houve um aumento de 126% nas inscrições de gatos no último ano.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), que cita dados do Ministério da Agricultura, esta plataforma foi criada a 25 de outubro de 2019 e resulta da junção das bases de dados do Sistema de Identificação de Canídeos e Felídeos (SICAFE) e do Sistema de Recuperação Animal (SIRA).

Dos 2,6 milhões de animais inscritos, quase 2,4 milhões são cães, mas há também mais de 241 mil gatos e 1.191 furões. Em um ano foram inscritos mais 600 mil animais de companhia, o que resultou num “acréscimo generalizado” de cerca de 31%. Além do aumento de 126% nas inscrições de gatos, houve um aumento de 50% nos furões e quase 25,7% nos cães.