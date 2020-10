O ministro João Gomes Cravinho presidiu, esta manhã, à cerimónia do Hastear da Bandeira Nacional, no Páteo dos Canhões do Museu Militar de Lisboa, para assinalar o Dia do Exército, que contou também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

“O Exército que ambicionamos para o futuro deve continuar a ser um Exército credível, moderno e atrativo. Para isso, a primeira aposta tem de continuar a ser o elemento humano”, afirmou o governante, num vídeo publicado nas páginas oficiais do ministério na internet, acrescentando que a “prioridade vai continuar focada em atrair, reter e qualificar [profissionais], valorizando a carreira militar”.

Na mensagem divulgada, o ministro lembrou o papel que os militares têm desempenhado na resposta à pandemia de covid-19, com o apoio a “mais de 700 entidades em cerca de 250 municípios de norte a sul do país”.

O governante destacou, ainda, o papel do Exército Português além fronteiras, que, “lado a lado com parceiros e aliados”, tem estado “empenhado em diversas frentes”, como o Afeganistão, a República Centro-Africana ou o Mali.

“Em todas estas operações, o mérito dos militares do Exército tem sido amplamente reconhecido”, apontou.

“É a mesma palavra de orgulho e satisfação que deixo para aqueles que, em território nacional, cumprem as suas missões 24 horas por dia, 365 dias por ano”, acrescentou o titular da pasta da Defesa.

O ministro garantiu ainda que o Governo vai continuar a investir na modernização dos equipamentos disponíveis e apontou a criação de novas capacidades tecnológicas e articulação com empresas, universidades e centros de conhecimento e investigação como um contributo que o Exército pode dar no sentido do desenvolvimento da capacidade industrial do país.

O Dia do Exército comemora-se em 24 de outubro, assinalando a tomada de Lisboa aos Mouros, em 1147, pelas tropas de Dom Afonso Henriques, patrono do Exército Português.