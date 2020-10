Com o Inverno, as praias ficam desertas e não faltam aqueles que gostam de brincar com os seus jipes na areia. Pode ser divertido, mas não é preciso muito para acabar mal. Como, aliás, ficou provado com a aventura deste condutor holandês.

Já que as praias holandesas não convidam a aproveitar o sol ou nadar, os locais aproveitam para fazer todo o tipo de actividades, menos as “normais”, do ponto de vista de um português. E este holandês decidiu ir até à praia brincar com um Mercedes-AMG G63, um jipe animado por um V8 biturbo com 585 cv, associado a um sistema de transmissão 4×4 que lhe permite transpor (quase) todo o tipo de obstáculos. Isto apesar dos eixos rígidos à frente e atrás serem melhores a contribuir para a robustez do que para um comportamento eficaz.

Circular pela praia, com areia húmida, é relativamente simples. O sucesso depende sobretudo dos pneus e da respectiva pressão, mas este condutor aparentemente perseguia emoções fortes, daí que tenha incrementado a velocidade, o que é quase sempre a receita ideal para o disparate.

Para cúmulo, o G63 em causa era um exemplar da Edition 1, que na Holanda é proposto por cerca de 260 mil euros, valor similar ao que poderá custar entre nós, caso abuse dos extras. Como se isto não bastasse, tratava-se de um veículo de demonstração de um concessionário em Bedrijven, que o holandês decidiu colocar à prova na praia. E como o jipe é mais alto que estreito, equipado com pneus melhores para asfalto seco do que areia molhada, acabou por capotar várias vezes. Resultado: abandonou a praia com ajuda de um travel lift, originalmente concebido para transportar embarcações.