A SAD do Sporting anunciou um acordo para a venda do jogador Luciano Vietto ao Al-Hilal Saudi Football Club, da Arábia Saudita. Em comunicado, o clube revela que o acordo prevê a transferência a título definitivo de 75% dos direitos desportivos do jogador pelos quais o clube saudita vai pagar sete milhões de euros.

No entanto, o Sporting só vai receber metade deste valor, já que os outros 50% serão receita do Club Atlético de Madrid. O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Al-Hilal.

No dia 15 de outubro o Al Hilal fez a primeira proposta concreta e o Sporting não aceitou. Os valores eram baixos e o mercado já estava fechado em Portugal. Entretanto, no dia 18, marcou o golo do empate com o FC Porto. O que mudou entretanto para sair? As condições do Al Hilal subiram (sobretudo para o Vietto), percebeu-se que não seria titular no Sporting e tinha um contrato de 3,5 milhões brutos até 2023.

Frederico Varandas confirmou ontem que Vietto era alvo de um clube da Arábia Saudita há vários dias. “Inicialmente fizeram uma abordagem e a nossa resposta foi negativa, assim como do jogador. Durante esta semana, subiram a proposta para valores astronómicos para o jogador. Uma verdadeira proposta das arábias e, obviamente, não está a ser fácil para ele. O Sporting entende a situação… Vamos ver”.

Vietto é um jogador argentino que joga como avançado. Foi contratado pelo Sporting em 2019 por cinco anos. O clube de Alvalade pagou 7,5 milhões de euros no quadro do acordo de transferência do jogador Gelson Martins para o Atlético Madrid, no início da época 2018/19, pelo qual os espanhóis pagaram 22,5 milhões de euros.