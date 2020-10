O Tribunal de Fronteira (Portalegre) determinou a prisão preventiva do homem detido em Sousel por tentativa de homicídio qualificado de uma mulher, com queimaduras graves após ser “empurrada para uma fogueira”, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

A alegada tentativa de homicídio aconteceu na terça-feira, em Sousel (Portalegre), e o homem de 67 anos foi, posteriormente, detido pela Polícia Judiciária (PJ), tendo sido presente ao Tribunal de Fronteira, na sexta-feira.

O tribunal “determinou a prisão preventiva” do suspeito, medida de coação que o homem já está a cumprir no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, adiantou hoje à agência Lusa fonte da PJ.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a PJ anunciou que a Unidade Local de Investigação Criminal de Évora tinha identificado, localizado e detido, fora de flagrante delito, este homem, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

“O crime ocorreu em condições de especial perversidade”, na tarde de terça-feira, no concelho de Sousel, num anexo do domicílio do detido, indicou a Judiciária, nesse comunicado.

A PJ referiu que a vítima, uma mulher de 33 anos, “foi obrigada a entrar” no anexo, onde foi “empurrada para uma fogueira”.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido “agiu motivado pela vingança pelo termo de uma relação existente entre ambos há largos anos”.

“A vítima apresentava graves queimaduras no tronco, cabeça e braços, correndo perigo de vida, o que obrigou à sua transferência para uma unidade hospitalar central, em Lisboa”, assinalou.

Na terça-feira, dia em que aconteceu a alegada tentativa de homicídio, fonte da GNR disse à Lusa que uma mulher tinha ficado ferida com gravidade após um homem ter incendiado uma oficina de carpintaria junto à sua habitação, perto de Sousel.

Na altura, a mesma fonte policial referiu que ambos tinham sofrido queimaduras, por estarem no interior da oficina.

Os ferimentos do homem, levado para o hospital em Portalegre, foram considerados ligeiros, enquanto a mulher, com ferimentos graves, foi transportada para o hospital de Évora e, depois, transferida para o Hospital de São José, em Lisboa.

O alerta para a GNR foi dado pelo próprio homem, indicou ainda a GNR, na altura.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, nessa terça-feira, disse à Lusa que o alerta para a ocorrência tinha sido dado às 14:12.