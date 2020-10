Adel Taarabt renovou este sábado contrato com o Benfica até 2023, segundo anunciou o clube da Luz. O médio internacional marroquino, contratado em 2015, já tinha prolongado o vínculo no ano passado até 2022.

Contratado a custo zero em 2015 ao QPR, beneficiando de uma cláusula que lhe permitia sair a custo zero em caso de descida de divisão, Taarabt, formado no Lens e com passagens por Tottenham, Fulham e AC Milan, não teve sucesso na primeira passagem na Luz, tendo jogado apenas pela equipa B dos encarnados.

Depois de duas temporadas emprestado aos italianos do Génova, o marroquino conseguiu finalmente afirmar-se a partir de 2019, tendo feito um total de 38 encontros na última temporada. Em 2020/21, o médio já realizou três jogos sob o comando de Jorge Jesus, o último dos quais na Polónia frente ao Lech Poznan.